Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает

Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи

Больше не выбрасываю кофейную гущу: сушу и прячу по банкам – жаль, не знала о таком раньше

Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)

Новым Локонсом в «Гарри Поттере» HBO станет главная звезда «Игры престолов»: он уже был в «Тайной комнате» (но вы не заметили)

Мавзолей в 1905-м и «антирусская пропаганда»: сериал Netflix про семейство Романовых россияне даже побрезговали досматривать

Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»

Жеглов был совсем не таким: 3 важных изменения от книги, которые сделали «Место встречи…» культовым сериалом

Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут

К доске пойдет каждый любитель советской классики: угадайте 6 фильмов СССР по цитате героя-учителя (тест)