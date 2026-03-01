Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Новокузнецке
1 марта 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 1 марта 2026 в Новокузнецке
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Планета кино Сити-молл
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
2D
11:15
от 600 ₽
12:45
от 420 ₽
14:20
от 470 ₽
18:10
от 470 ₽
