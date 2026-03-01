Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Новокузнецке

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Планета кино Сити-молл г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
2D
11:15 от 600 ₽ 12:45 от 420 ₽ 14:20 от 470 ₽ 18:10 от 470 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Мой друг
Мой друг
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
