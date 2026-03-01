Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7

Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»

Многие не знают, что у ворошиловского стрелка был прототип: вот что с ним произошло на самом деле

Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)

Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов

Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти

Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца

5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт

На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе

«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно