Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Как Иван в сказку попал»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Новокузнецк, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Globe: Сон в летнюю ночь
Расписание Globe: Сон в летнюю ночь (2014) в Новокузнецке на сегодня
Расписание Globe: Сон в летнюю ночь (2014) в Новокузнецке на сегодня
Globe: Сон в летнюю ночь
спектакль
2014 / Великобритания
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хитрый койот
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Охота на императора
Написать отзыв
2026, Россия, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Мой папа - медведь 2
Написать отзыв
2026, Россия, комедия, семейный
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Восставший
Отзывы
2026, Германия, боевик, драма, исторический
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Пару пшиков на кроссовки и сапоги – и моя обувь не мокнет от первого дождя: осенью не сушу стельки по 9 часов
Режу двухлитровые бутылки поперёк, но донышко не трогаю: перед отъездом с дачи спасает посуду и замки
Куда ставить сушилку для белья осенью: балкон или тёплая комната — большинство хозяек горько ошибаются (а потом жалеют)
«Ветра зимы» исправят сразу 8 фатальных ошибок «Игры престолов»: № 1 подтвердил лично Мартин
«Лучший хоррор Netflix» выглядит так, словно снят по Кингу, но король ужасов там рядом даже не стоял: продолжение ждут уже 8 лет
Волан-де-Морт проиграл не Гарри, а собственной глупости: 5 способов, которыми он мог выиграть войну на изи
Ровно 460 лет со смерти Сулеймана: от турок страшную правду скрывали неделями — даже в «Великолепном веке» утаили
17 лет фанаты «Атаки титанов» ломали голову над 2 вопросами: один Исаяма раскрыл, на второй нет ответа даже в манге
Хотел бы стереть себе память, чтобы заново пересмотреть: завидую тем, кому еще предстоит оценить эти 5 сериалов
Китайские «Пятьдесят оттенков серого» уже в топах Netflix: 2,4 млн просмотров за 5 дней — и это только разгон
«Укрытие» на 4 сезоне не закончится — Apple готовит зрителям путешествие в новый бункер, но уже без Джульетты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить