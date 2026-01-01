Оповещения от Киноафиши
Формула Кино Планета г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
Драники
2D
10:15 от 390 ₽ 12:10 от 390 ₽
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Мой друг
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
