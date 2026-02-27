Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новокузнецка Кинотеатры Формула Кино Планета Расписание сеансов кинотеатра «Формула Кино Планета»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 вт 17 чт 19 пт 20 сб 21 вс 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:15 от 390 ₽ 12:10 от 390 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Мой друг
Мой друг
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
