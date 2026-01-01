Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новокузнецка
Формула Кино Планета
км
Октябрь
Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
5
2.5
км
Планета кино Сити-молл
ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
5
2.6
км
Планета кино Глобус
Кемеровская обл., ул. Тольятти, 27а, ТРЦ «Глобус»
5
2.7
км
Кино им. Кино
ул. Тольятти, 46а, ТРЦ «Континент», 3 этаж
5
10.7
км
Планета кино Полет
пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
5
12.5
км
Планета кино Парус
Кемеровская область, пр. Архитекторов, 14а, ТРЦ «Парус»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Мой друг
Отзывы
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
