ТРЦ «Планета» - первый торгово-развлекательный центр суперрегионального формата на территории Кемеровской области площадью более 162 тысяч квадратных метров с большой торговой галереей, фудкортом, современным мультиплексом и детскими развлекательными площадками. ТРЦ «Планета» расположен в центральной части города Новокузнецка на пересечении улицы Доз и проспекта Строителей.

На территории торгово-развлекательного центра «Планета» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (H&M, Inditex, LPP, Rendez-Vouz, центр офф-прайс товаров «Фамилия», Modis, O’stin, Henderson, Tom Tailor, Levi’s, Calzedonia, Koton, Modis, «ТВОЕ», Fun Day, «Снежная королева», Gloria Jeans & Gee Jay, Zolla, ZENDEN, Bershka, Kari и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб» и др.), популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош», «Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Яшма Золото», Pandora и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Евросеть», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, ателье, книжные салоны, аптека, салон красоты, студия солярия, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-Банк», «Кузнецкбизнесбанк» и др.), химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Планета» функционируют современный многозальный мультиплекс «Формула Кино» с IMAX, продовольственный гипермаркет «АШАН», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», детский парк развлечений «Мегалэнд» и хобби-гипермаркет «Леонардо».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (McDonalds, Burger King, KFC, New York Pizza, Mateoos, Пивоварня Яна Гримуса, «Пельмень Блин Вареник», «Огонь и Хворост» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Планета» есть открытая наземная автомобильная парковка на 3000 машиномест.

Адрес:

Кемеровская Область, г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, д. 10а

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Планета» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Доз»

на автобусах № 81, 83, 86, 104ск

на троллейбусе № 5

на маршрутках № 62, 90, 94

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Рембыттехника»

на автобусах № 7, 66, 71, 80, 80а, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110

на маршрутках № 14, 15, 16, 35, 35а, 47, 47а, 88, 345

3. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ Планета»

на маршрутке № 62

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Планета»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Ашан»: 08.30 – 23.00;

Кинотеатр «Формула Кино»: 10.00 – 03.00.