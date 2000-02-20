Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новокузнецка Кинотеатры Формула Кино Планета ТРЦ «Планета»

ТРЦ «Планета»

ТРЦ «Планета»
Адрес
Кемеровская Область, г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, д. 10а
Показать на карте
Телефон

+7 (3843) 20-02-00

Позвонить
Фотографии ТРЦ «Планета»

ТРЦ «Планета» - первый торгово-развлекательный центр суперрегионального формата на территории Кемеровской области площадью более 162 тысяч квадратных метров с большой торговой галереей, фудкортом, современным мультиплексом и детскими развлекательными площадками. ТРЦ «Планета» расположен в центральной части города Новокузнецка на пересечении улицы Доз и проспекта Строителей.

На территории торгово-развлекательного центра «Планета» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (H&M, Inditex, LPP, Rendez-Vouz, центр офф-прайс товаров «Фамилия», Modis, O’stin, Henderson, Tom Tailor, Levi’s, Calzedonia, Koton, Modis, «ТВОЕ», Fun Day, «Снежная королева», Gloria Jeans & Gee Jay, Zolla, ZENDEN, Bershka, Kari и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб» и др.), популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош», «Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Яшма Золото», Pandora и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Евросеть», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, ателье, книжные салоны, аптека, салон красоты, студия солярия, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-Банк», «Кузнецкбизнесбанк» и др.), химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Планета» функционируют современный многозальный мультиплекс «Формула Кино» с IMAX, продовольственный гипермаркет «АШАН», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», детский парк развлечений «Мегалэнд» и хобби-гипермаркет «Леонардо».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (McDonalds, Burger King, KFC, New York Pizza, Mateoos, Пивоварня Яна Гримуса, «Пельмень Блин Вареник», «Огонь и Хворост» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Планета» есть открытая наземная автомобильная парковка на 3000 машиномест.

Адрес:
Кемеровская Область, г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, д. 10а

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Планета» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Доз»

  • на автобусах № 81, 83, 86, 104ск
  • на троллейбусе № 5
  • на маршрутках № 62, 90, 94

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Рембыттехника»

  • на автобусах № 7, 66, 71, 80, 80а, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110
  • на маршрутках № 14, 15, 16, 35, 35а, 47, 47а, 88, 345

3. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ Планета»

  • на маршрутке № 62

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Планета»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Ашан»: 08.30 – 23.00;
Кинотеатр «Формула Кино»: 10.00 – 03.00.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Мой друг
Мой друг
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше