Кинотеатр «Формула кино IMAX» в Новокузнецке — это современный 8-ти зальный мультиплекс, расположенный на 3-м этаже ТРЦ «Планета».

Все зрительные залы оснащены инновационной техникой: цифровые проекторы IMAX, Christie, звук Dolby 7.1, отличная акустика KCS, огромные экраны IMAX, Clarus, Perlux, эргономичные кресла, система климат-контроля. Общая вместимость кинозалов — 1523 места.

В ежедневном репертуаре — лучшие фильмы российского проката в самых разных жанрах. Кинопоказы осуществляются по технологиям 2D, 3D и IMAX.

Кинотеатр «Формула кино IMAX» — это место отличного досуга, популярное среди горожан. В фойе имеется лаундж-зона и кино-бар с большим выбором снэков, попкорна, прохладительных напитков и пива. Рядом с мультиплексом располагается детский центр развлечений «Fancy Fox», 7D аттракцион.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Формула кино IMAX» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.