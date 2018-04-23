Оповещения от Киноафиши
Формула Кино Планета

Формула Кино Планета

Новокузнецк
Адрес
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Позвонить
Билеты от 390 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Планета»

О кинотеатре

Кинотеатр «Формула кино IMAX» в Новокузнецке — это современный 8-ти зальный мультиплекс, расположенный на 3-м этаже ТРЦ «Планета».

Все зрительные залы оснащены инновационной техникой: цифровые проекторы IMAX, Christie, звук Dolby 7.1, отличная акустика KCS, огромные экраны IMAX, Clarus, Perlux, эргономичные кресла, система климат-контроля. Общая вместимость кинозалов — 1523 места.

В ежедневном репертуаре — лучшие фильмы российского проката в самых разных жанрах. Кинопоказы осуществляются по технологиям 2D, 3D и IMAX.

Кинотеатр «Формула кино IMAX» — это место отличного досуга, популярное среди горожан. В фойе имеется лаундж-зона и кино-бар с большим выбором снэков, попкорна, прохладительных напитков и пива. Рядом с мультиплексом располагается детский центр развлечений «Fancy Fox», 7D аттракцион.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Формула кино IMAX» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
IMAX
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
5 голосов
Билеты от 390 ₽
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Формула Кино Планета
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
10:15 от 390 ₽ 12:10 от 390 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше могут помочь другим
Написать отзыв
Новости кинотеатра
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение»
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение» Фильм «Привидение» режиссера Майкла Сакси снят по популярному роману Дэвида Левинтана «Каждый новый день». Лента выходит в российский прокат с 26 апреля 2018 года, но и
Написать
23 апреля 2018 16:10
Все новости кинотеатра

Фильмы в кинотеатре Формула Кино Планета

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 вт 17 чт 19 пт 20 сб 21 вс 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:15 от 390 ₽ 12:10 от 390 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Мой друг
Мой друг
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
