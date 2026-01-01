Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новокузнецка Кинотеатры Планета кино Парус Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино Парус»

Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино Парус»

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
Мой друг
Мой друг драма, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79234659942 Позвонить
