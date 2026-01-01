ТРЦ «Парус» - современный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Новокузнецке площадью более 14 тысяч квадратных метров с торговой галереей, ресторанным двориком, мультиплексом и детскими площадками. ТРЦ «Парус» расположен в Новоильинском районе Новокузнецка на проспекте Архитекторов, в непосредственной близости от рлощади Общественных мероприятий и Малой ледовой арены.

На территории торгово-развлекательного центра «Парус» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Gloria Jeans & Gee Jay, MILAVITSA, «Цимус», «Трейс-family», «Юветон», «Алёнка» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды («Спортивная компания Кузбаса» и др.), магазины мебели и товаров для дома («Территория уюта» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Скоро МАМА» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Адамас» и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту часов, ателье, книжный салон «Книгомир», аптека, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк» и др.), «Сибирский цирюльник», «Ермолинские полуфабрикаты» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Парус» функционируют современный многозальный кинотеатр «Планета Kино», продовольственный супермаркет «Монро», строительный гипермаркет «Доминго», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS, «Эльдорадо» и др.), мебельные салоны («Много мебели» и др.), супермаркет товаров для детей и детская игровая площадка.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (KFC, «Кофе-Сити», суши-бар «Банзай», «Блинчик», «Джелато», суши-бар «Манхэттен», ресторан Friday, кафе Bulka и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Парус» есть открытая наземная автомобильная парковка на 274 машиномест.

Адрес:

Кемеровская Область, г. Новокузнецк, ул. Архитекторов, д. 14а

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Парус» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Кафе Золушка»

на автобусах № 71, 73, 75, 76, 80, 82а, 188

на маршрутках № 90, 91

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Парус»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Монро»: 10.00 – 21.00;

Строительный гипермаркет «Доминго»: 09.00 – 20.00;

Кинотеатр «Планета Кино»: пн. – ср.: 12.00 – 00.00, чт. – сб.: 11.00 – 02.00, вс.: 10.00 – 00.00;

Суши-бар «Манхэттен»: 11.00 – 00.00;

Ресторан Friday: пн. – пт.: 12.00 – 00.00;

Кафе Bulka: чт. – вт.: 11.00 – 00.00, ср.: 11.45 – 00.00.