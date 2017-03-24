Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Новокузнецк, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Новокузнецка
Кинотеатры
Планета кино Парус
Отзывы о кинотеатре Планета кино Парус
Отзывы о кинотеатре Планета кино Парус
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Планета кино Парус
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
полина старосвет
24 марта 2017, 14:34
Оценка
Здравствуйте,мы хотели бы 8 апреля отпраздновать день рождения дочери и сходить в кино на босс молокосос но вдруг его не будут уже показывать,и мы хотели спросить можете ли вы оставить кино босс молокосос до 8 апреля. Пожалуйста наша дочь очень хочет сходить в кино с подружками.
24 марта 2017, 14:34
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
24 марта 2017, 14:40
в ответ на сообщение
полина старосвет от 24 марта 2017, 14:34
Добрый день. Этот фильм будет идти 8 апреля, но возможно сеансов будет меньше, чем сейчас.Проверяйте наличие нужного вам сеанса перед походом. Рекомендуем вам купить билет на 8 апреля за неделю до похода в кино. С наступающим!)
24 марта 2017, 14:40
0
0
Ответить
полина старосвет
24 марта 2017, 14:42
Оценка
Спасибо вам большое!
24 марта 2017, 14:42
0
0
Ответить
Наталья Слобожанинова
9 марта 2019, 14:55
Это капец а не кинотеатр!!! Пришли отдохнуть, посмотреть фильм Каптан Марвел! И это кошмар! Во первых фильм 16+, так тут оказался полный зал малолетних детей, которые не умеют себя вести! Во вторых как в ресторане, все пришли пожрать! Понабрали всякой хрени, сидят шуршат, жрут и чавкают!!!!
9 марта 2019, 14:55
0
1
Ответить
ivan.shmakov19
20 февраля 2020, 06:36
Оценка
Почему пишете время работы с 10:00, когда по факту (может это только сегодня) люди с 10 часов сидят и минут 30 никого нет на продаже билетов, свет выключен, только телефон звонит иногда внутри?! Много людей подходило купить билет, но раз там никого, уходили с огорчением...
20 февраля 2020, 06:36
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Планета кино Полет
5 комментариев
Октябрь
4 комментария
Планета кино Глобус
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Мой друг
Отзывы
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail