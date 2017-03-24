Оповещения от Киноафиши
полина старосвет 24 марта 2017, 14:34
Оценка
Здравствуйте,мы хотели бы 8 апреля отпраздновать день рождения дочери и сходить в кино на босс молокосос но вдруг его не будут уже показывать,и мы хотели спросить можете ли вы оставить кино босс молокосос до 8 апреля. Пожалуйста наша дочь очень хочет сходить в кино с подружками.
24 марта 2017, 14:34 Ответить
Киноафиша.инфо 24 марта 2017, 14:40
в ответ на сообщение полина старосвет от 24 марта 2017, 14:34
Добрый день. Этот фильм будет идти 8 апреля, но возможно сеансов будет меньше, чем сейчас.Проверяйте наличие нужного вам сеанса перед походом. Рекомендуем вам купить билет на 8 апреля за неделю до похода в кино. С наступающим!)
24 марта 2017, 14:40 Ответить
полина старосвет 24 марта 2017, 14:42
Оценка
Спасибо вам большое!
24 марта 2017, 14:42 Ответить
Наталья Слобожанинова 9 марта 2019, 14:55
Это капец а не кинотеатр!!! Пришли отдохнуть, посмотреть фильм Каптан Марвел! И это кошмар! Во первых фильм 16+, так тут оказался полный зал малолетних детей, которые не умеют себя вести! Во вторых как в ресторане, все пришли пожрать! Понабрали всякой хрени, сидят шуршат, жрут и чавкают!!!!
9 марта 2019, 14:55 Ответить
ivan.shmakov19 20 февраля 2020, 06:36
Оценка
Почему пишете время работы с 10:00, когда по факту (может это только сегодня) люди с 10 часов сидят и минут 30 никого нет на продаже билетов, свет выключен, только телефон звонит иногда внутри?! Много людей подходило купить билет, но раз там никого, уходили с огорчением...
20 февраля 2020, 06:36 Ответить
