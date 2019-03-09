Кинотеатр «Планета кино Парус» в Новокузнецке находится на 2 этаже ТЦ «Парус» и имеет удобный формат, как для молодежи, так и для семей с детьми. Входит в городскую сеть «Планета кино».

В кинотеатре 2 комфортабельных зала, рассчитанных на 93 и 66 зрителей. Помещения отличаются стильным интерьером, кресла для зрителей удобные, междурядья широкие, установлены экраны со специальным покрытием, имеется система кондиционирования. Для кинопоказов в форматах 2D или 3D используется передовая техника: цифровые проекторы фирмы Strong, звучание DolbyDigital Surround-EX, отличная акустика. В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа.

В фойе кинотеатра «Планета кино Парус» работают попкорн-бар, игровые автоматы, имеется диванная зона для отдыха.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Планета кино Парус» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные.