Киноафиша Новокузнецка Кинотеатры Планета кино Парус

Планета кино Парус

Новокузнецк
Адрес
г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Архитекторов, 14а, ТРЦ «Парус»
Показать на карте
Телефон

+79234659942

Позвонить
ТРК
Расположен в ТРЦ «Парус»

О кинотеатре

Кинотеатр «Планета кино Парус» в Новокузнецке находится на 2 этаже ТЦ «Парус» и имеет удобный формат, как для молодежи, так и для семей с детьми. Входит в городскую сеть «Планета кино».

В кинотеатре 2 комфортабельных зала, рассчитанных на 93 и 66 зрителей. Помещения отличаются стильным интерьером, кресла для зрителей удобные, междурядья широкие, установлены экраны со специальным покрытием, имеется система кондиционирования. Для кинопоказов в форматах 2D или 3D используется передовая техника: цифровые проекторы фирмы Strong, звучание DolbyDigital Surround-EX, отличная акустика. В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа.

В фойе кинотеатра «Планета кино Парус» работают попкорн-бар, игровые автоматы, имеется диванная зона для отдыха.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Планета кино Парус» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

5 голосов
Отзывы о кинотеатре

Наталья Слобожанинова 9 марта 2019, 14:55
Это капец а не кинотеатр!!! Пришли отдохнуть, посмотреть фильм Каптан Марвел! И это кошмар! Во первых фильм 16+, так тут оказался полный зал… Читать дальше…
полина старосвет 24 марта 2017, 14:34
Здравствуйте,мы хотели бы 8 апреля отпраздновать день рождения дочери и сходить в кино на босс молокосос но вдруг его не будут уже показывать,и мы… Читать дальше…
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Мой друг
Мой друг
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
