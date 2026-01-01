Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новокузнецка
Кинотеатры
Планета кино Глобус
Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино Глобус»
Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино Глобус»
Торговый центр
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
Мой друг
драма, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3843) 20-93-95
Позвонить
Кинотеатры рядом
200
метров
Кино им. Кино
ул. Тольятти, 46а, ТРЦ «Континент», 3 этаж
5
500
метров
Планета кино Сити-молл
ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
5
1.8
км
Октябрь
Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
5
2.6
км
Формула Кино Планета
ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
5
9.7
км
Планета кино Полет
пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
5
14.9
км
Планета кино Парус
Кемеровская область, пр. Архитекторов, 14а, ТРЦ «Парус»
5
