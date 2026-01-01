Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов

«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось