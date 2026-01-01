Оповещения от Киноафиши
Адрес
Кемеровская Область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 27а
ТРЦ «Глобус» - популярный торгово-развлекательный центр в Новокузнецке площадью около 20 тысяч квадратных метров с торговой галереей, ресторанным двориком, мультиплексом и детскими площадками. ТРЦ «Глобус» расположен в деловом и финансовом центре города, на пересечении улиц Тольятти и Кирова, недалеко от здания Администрации Новокузнецка и центрального офиса Сбербанка, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

На территории торгово-развлекательного центра «Глобус» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров («ТВОЕ», O’STIN, Columbia, Gloria Jeans & Gee Jay, Westland, «Бюстье», Concept Club, House, «Золотая стрекоза», Tom Farr, Colin`s, Jenavi, Rich Family, Kari, Quiksilver, Rieker и др.), магазины мебели и товаров для дома («Территория уюта» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб», «Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров («Скоро МАМА» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Адамас» и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС», «Евросеть» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту часов, ателье, книжный салон «Книгомир», аптека, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Кузнецкбизнесбанк», «Альфа-Банк» и др.), «Сибирский цирюльник», «Ермолинские полуфабрикаты» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Глобус» функционируют современный многозальный кинотеатр «Планета Kино», продовольственный супермаркет «Мосмарт», «Планета Боулинг» на 20 дорожек, супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), мебельные салоны, парк аттракционов «Карусель», батут-арена «Кенгуру» и спортбар «Третий тайм».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (Subway, SFC, «Джелато», «Банзай», «Только-ложкой», «Скатерть-самобранка», «Блинчик», «Макарона», «Попкорн», T.G.I. Friday’s, кофейня «Кофе-сити», спортбар «Третий тайм», детское кафе «Лимпопо» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Глобус» есть открытая наземная автомобильная парковка на 500 машиномест.

Кемеровская Область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 27а

Добраться до ТРЦ «Глобус» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Глобус»

  • на автобусах № 58, 58а
  • на троллейбусе № 6а

Магазины и фудкорт ТРЦ «Глобус»: 10.00 – 22.00;
«Планета Боулинг»: вс. – чт.: 12.00 – 23.00, пт.: 12.00 – 01.00, сб.: 12.00 – 02.00;
Батут-арена «Кенгуру»: 10.00 – 21.00;
Кинотеатр «Планета Кино»: 10.00 – 02.00;
Бар Boroda: вс. – чт.: 12.00 – 23.00, пт. – сб.: 12.00 – 02.00;
Кинобар: пн. – пт.: 12.00 – 02.00, сб.: 10.00 – 06.00, вс.: 10.00 – 02.00.

