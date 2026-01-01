Оповещения от Киноафиши
Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Малышам кино бесплатно

Для детей до 4 лет включительно билет бесплатно без предоставления отдельного места. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Купить билет

Именинникам

Три дня до и три дня после дня рождения для именинника и одного его друга действует скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Купить билет

Финальная среда

Скидка 50% на фильмы, покидающие прокат. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
Купить билет

Коллективный поход

Группам от 10 человек предоставляется скидка, а также бесплатных проход для одного сопровождающего. Подробности узнавайте по телефону или в кассе кинотеатра. Необходима предварительная заявка. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Купить билет
