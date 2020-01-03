Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Планета кино Глобус
Отзывы о кинотеатре Планета кино Глобус
Отзывы о кинотеатре Планета кино Глобус
Вячеслав и Ольга Исаковы
3 января 2020, 14:23
02.01.20 были в кинотеатре, возникли проблемы с бронью, девушка кассир пыталась помочь, а администратор грубая и некомпетентная женщина, вопрос наш не решила ещё и нагрубила. Огромный минус кинотеатру за испорченный праздничный вечер.
