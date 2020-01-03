Кинотеатр «Планета кино Глобус» расположен в центральном районе города. Находится на 3 этаже ТРЦ «Глобус», входит в городскую киносеть «Планета кино».

В кинотеатре имеется 4 комфортабельных зала с общей вместимостью 354 зрителя. Оборудование кинотеатра «Планета Кино Глобус» в Новокузнецке позволяет осуществлять кинопоказы в форматах 2D и 3D. Используются цифровые проекторы фирмы Strong, звуковые системы Dolby Digital Surround-EX. В залах установлены эргономичные кресла с подставками для попкорна.

Основной репертуар учитывает пожелания широкой аудитории зрителей. Здесь демонстрируются блокбастеры, триллеры, комедии, мелодрамы, анимация — как премьерные показы, так и классические ленты.

В фойе кинотеатра предусмотрены мягкие диванные зоны, имеется кинобар. Рядом с кинотеатром расположен современный боулинг-зал.

