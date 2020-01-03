Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новокузнецка Кинотеатры Планета кино Глобус

Планета кино Глобус

Новокузнецк
Адрес
г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. Тольятти, 27а, ТРЦ «Глобус»
Телефон

+7 (3843) 20-93-95 / бронирование

+7 (962) 734-13-95 / бронирование

Расположен в ТРЦ «Глобус»

О кинотеатре

Кинотеатр «Планета кино Глобус» расположен в центральном районе города. Находится на 3 этаже ТРЦ «Глобус», входит в городскую киносеть «Планета кино».

В кинотеатре имеется 4 комфортабельных зала с общей вместимостью 354 зрителя. Оборудование кинотеатра «Планета Кино Глобус» в Новокузнецке позволяет осуществлять кинопоказы в форматах 2D и 3D. Используются цифровые проекторы фирмы Strong, звуковые системы Dolby Digital Surround-EX. В залах установлены эргономичные кресла с подставками для попкорна.

Основной репертуар учитывает пожелания широкой аудитории зрителей. Здесь демонстрируются блокбастеры, триллеры, комедии, мелодрамы, анимация — как премьерные показы, так и классические ленты.

В фойе кинотеатра предусмотрены мягкие диванные зоны, имеется кинобар. Рядом с кинотеатром расположен современный боулинг-зал.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Планета Кино Глобус» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Вячеслав и Ольга Исаковы 3 января 2020, 14:23
02.01.20 были в кинотеатре, возникли проблемы с бронью, девушка кассир пыталась помочь, а администратор грубая и некомпетентная женщина, вопрос наш… Читать дальше…
Малышам кино бесплатно

Для детей до 4 лет включительно билет бесплатно без предоставления отдельного места. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Именинникам

Три дня до и три дня после дня рождения для именинника и одного его друга действует скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Финальная среда

Скидка 50% на фильмы, покидающие прокат. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
