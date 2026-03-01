Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новокузнецка Кинотеатры Планета кино Сити-молл Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино Сити-молл»

Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино Сити-молл»

Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
23:05 от 470 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:55 от 420 ₽ 14:35 от 470 ₽ 16:20 от 470 ₽
Комментируй это
Комментируй это комедия, мелодрама 2026, Россия
2D
10:40 от 410 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
15:30 от 700 ₽ 18:00 от 470 ₽ 22:30 от 470 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:20 от 420 ₽ 12:15 от 420 ₽ 13:25 от 700 ₽ 16:45 от 470 ₽ 21:10 от 470 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
21:45 от 470 ₽ 23:10 от 470 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
12:35 от 420 ₽ 20:15 от 470 ₽ 22:00 от 700 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:50 от 420 ₽ 12:25 от 420 ₽ 13:00 от 470 ₽ 14:40 от 470 ₽ 15:00 от 470 ₽ 16:00 от 470 ₽ 17:00 от 470 ₽ 17:45 от 700 ₽ 19:00 от 470 ₽ 20:25 от 470 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
10:30 от 420 ₽ 20:35 от 470 ₽ 22:25 от 470 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
11:15 от 600 ₽ 12:45 от 420 ₽ 14:20 от 470 ₽ 18:10 от 470 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:45 от 420 ₽ 14:10 от 470 ₽ 18:40 от 470 ₽ 20:00 от 700 ₽ 22:40 от 470 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Мой друг
Мой друг
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше