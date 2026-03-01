Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Новокузнецк, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Новокузнецка
Кинотеатры
Планета кино Сити-молл
Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино Сити-молл»
Расписание сеансов кинотеатра «Планета кино Сити-молл»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Скидки и акции
Торговый центр
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
23:05
от 470 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:55
от 420 ₽
14:35
от 470 ₽
16:20
от 470 ₽
Комментируй это
комедия, мелодрама
2026, Россия
2D
10:40
от 410 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
15:30
от 700 ₽
18:00
от 470 ₽
22:30
от 470 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:20
от 420 ₽
12:15
от 420 ₽
13:25
от 700 ₽
16:45
от 470 ₽
21:10
от 470 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
21:45
от 470 ₽
23:10
от 470 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
12:35
от 420 ₽
20:15
от 470 ₽
22:00
от 700 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:50
от 420 ₽
12:25
от 420 ₽
13:00
от 470 ₽
14:40
от 470 ₽
15:00
от 470 ₽
16:00
от 470 ₽
17:00
от 470 ₽
17:45
от 700 ₽
19:00
от 470 ₽
20:25
от 470 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 420 ₽
20:35
от 470 ₽
22:25
от 470 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
11:15
от 600 ₽
12:45
от 420 ₽
14:20
от 470 ₽
18:10
от 470 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:45
от 420 ₽
14:10
от 470 ₽
18:40
от 470 ₽
20:00
от 700 ₽
22:40
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Мой друг
Отзывы
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667