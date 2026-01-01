ТРЦ «Сити Молл» - крупный пятиуровневый торгово-развлекательный центр в Новокузнецке, самый крупный комплекс в Кемеровской области, площадью около 85 тысяч квадратных метров с большой торговой галереей, ресторанным двориком, мультиплексом и детскими площадками. ТРЦ «Сити Молл» расположен в деловом и финансовом центре города, на пересечении улицы Кирова, Октябрьского проспекта и Кузнецкстроевского проспекта.

На территории торгово-развлекательного центра «Сити Молл» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров («Снежная королева», Incity, MEXX, Bugatti, Lee&Wrangler, Kanzler, Meucci, WoolStreet, Zara city, Grosstyle, Glance, «Svой Стиль», Endea, Baon, Mavi, Befree, Love Republic, ZARINA, Bizzarro, Kira Plastinina, MAG, «Кашемир&Шёлк», Rodeo Jeans, Pelican, Gulliver, Guitar, Jeanstop, Savage, Brosvil, AOFEE, «Аляска», TopSecret, Steinberg, Acoola, Lancelot, BrandBOX, Eleni Viare, «Пеликан», Ecco, CHESTER, Calipso, Kari, «Монро», «Вестфалика», «Россита», Lesette, Marco Tozzi, Cherry, Carlo Pazolini, Rieker, Трейс, Оbuv.com, Х.О., «Золотая стрекоза», Calzedonia, Mon Plaisir, Milavitsa, «Парижанка», Palmetta, Dim, «Стильпарк» и др.), магазины мебели и товаров для дома («Территория уюта» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб», «Экспедиция» и др.), магазины спортивных товаров («Лига спорта», Nike и др.), популярные магазины детских товаров («Скоро МАМА» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош», L`occitane, «Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Юветон», StyleAvenue, «Линии любви», «Московский Ювелирный Завод», «Адамас» и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС», «Евросеть» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту часов, ателье, книжный салон «Читай город», аптека, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Кузнецкбизнесбанк», «Альфа-Банк» и др.), «Сибирский цирюльник», «Ермолинские полуфабрикаты» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Сити Молл» функционируют современный многозальный кинотеатр «Планета Kино», продовольственный супермаркет «Турне», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», комплекс аттракционов Fantasy, детская площадка Crazy Park и самый большой в Кемеровской области ледовый каток.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Времена года», SUBWAY, Woker’s, Burger-city, «Джелатто», рестораны: «Колизей», «The Плов», steak house & pub Good beef, кафе «Москва», «Кофе-сити», суши-бар OSAKA, кофейня «Корица», ресторан «Азия Холл», Ресторан VISION и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» есть 2 паркинга: открытая наземная автомобильная парковка на 1000 машиномест и подземная парковка на 320 авто.

Адрес:

Кемеровская Область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 27а

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Сити Молл» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Сити Молл»

автобусы № 5, 5э, 21, 61а

троллейбусы № 3, 6, 6а

маршрутки № 5, 14, 26, 47, 47а, 61, 70, 88, 94, 345

Режим работы

Магазины ТРЦ «Сити Молл»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Турне»: 10.00 – 22.00;

Каток: 12.00 – 22.00;

Комплекс аттракционов Fantasy: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Планета Кино Сити»: 10.00 – 00.00;

Фудкорт ТРЦ «Сити Молл»: 10.00 – 00.00;

Стейк-хаус Good beef: вс. – чт.: 12.00 – 00.00, пт. – сб.: 12.00 – 02.00;

Ресторан «Колизей»: вс. – чт.: 12.00 – 00.00, пт. – сб.: 12.00 – 02.00;

Суши-бар «Осака»: пн. – пт.: 10.00 – 22.00, сб. – вс.: 10.00 – 00.00.