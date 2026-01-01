Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новокузнецка Кинотеатры Планета кино Сити-молл ТРЦ «Сити Молл»

ТРЦ «Сити Молл»

ТРЦ «Сити Молл»
Адрес
Кемеровская Область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 27а
Показать на карте
Телефон

+7 (3843) 20-03-94 / приемная

Позвонить
Фотографии ТРЦ «Сити Молл»

ТРЦ «Сити Молл» - крупный пятиуровневый торгово-развлекательный центр в Новокузнецке, самый крупный комплекс в Кемеровской области, площадью около 85 тысяч квадратных метров с большой торговой галереей, ресторанным двориком, мультиплексом и детскими площадками. ТРЦ «Сити Молл» расположен в деловом и финансовом центре города, на пересечении улицы Кирова, Октябрьского проспекта и Кузнецкстроевского проспекта.

На территории торгово-развлекательного центра «Сити Молл» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров («Снежная королева», Incity, MEXX, Bugatti, Lee&Wrangler, Kanzler, Meucci, WoolStreet, Zara city, Grosstyle, Glance, «Svой Стиль», Endea, Baon, Mavi, Befree, Love Republic, ZARINA, Bizzarro, Kira Plastinina, MAG, «Кашемир&Шёлк», Rodeo Jeans, Pelican, Gulliver, Guitar, Jeanstop, Savage, Brosvil, AOFEE, «Аляска», TopSecret, Steinberg, Acoola, Lancelot, BrandBOX, Eleni Viare, «Пеликан», Ecco, CHESTER, Calipso, Kari, «Монро», «Вестфалика», «Россита», Lesette, Marco Tozzi, Cherry, Carlo Pazolini, Rieker, Трейс, Оbuv.com, Х.О., «Золотая стрекоза», Calzedonia, Mon Plaisir, Milavitsa, «Парижанка», Palmetta, Dim, «Стильпарк» и др.), магазины мебели и товаров для дома («Территория уюта» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб», «Экспедиция» и др.), магазины спортивных товаров («Лига спорта», Nike и др.), популярные магазины детских товаров («Скоро МАМА» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош», L`occitane, «Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Юветон», StyleAvenue, «Линии любви», «Московский Ювелирный Завод», «Адамас» и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС», «Евросеть» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту часов, ателье, книжный салон «Читай город», аптека, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Кузнецкбизнесбанк», «Альфа-Банк» и др.), «Сибирский цирюльник», «Ермолинские полуфабрикаты» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Сити Молл» функционируют современный многозальный кинотеатр «Планета Kино», продовольственный супермаркет «Турне», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», комплекс аттракционов Fantasy, детская площадка Crazy Park и самый большой в Кемеровской области ледовый каток.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Времена года», SUBWAY, Woker’s, Burger-city, «Джелатто», рестораны: «Колизей», «The Плов», steak house & pub Good beef, кафе «Москва», «Кофе-сити», суши-бар OSAKA, кофейня «Корица», ресторан «Азия Холл», Ресторан VISION и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» есть 2 паркинга: открытая наземная автомобильная парковка на 1000 машиномест и подземная парковка на 320 авто.

Адрес:
Кемеровская Область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 27а

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Сити Молл» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Сити Молл»

  • автобусы № 5, 5э, 21, 61а
  • троллейбусы № 3, 6, 6а
  • маршрутки № 5, 14, 26, 47, 47а, 61, 70, 88, 94, 345

Режим работы
Магазины ТРЦ «Сити Молл»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Турне»: 10.00 – 22.00;
Каток: 12.00 – 22.00;
Комплекс аттракционов Fantasy: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Планета Кино Сити»: 10.00 – 00.00;
Фудкорт ТРЦ «Сити Молл»: 10.00 – 00.00;
Стейк-хаус Good beef: вс. – чт.: 12.00 – 00.00, пт. – сб.: 12.00 – 02.00;
Ресторан «Колизей»: вс. – чт.: 12.00 – 00.00, пт. – сб.: 12.00 – 02.00;
Суши-бар «Осака»: пн. – пт.: 10.00 – 22.00, сб. – вс.: 10.00 – 00.00.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Мой друг
Мой друг
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше