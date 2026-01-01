Оповещения от Киноафиши
Каждый понедельник скидка 50%

Дорогие зрители, каждый понедельник у вас есть уникальная возможность посетить VIP-зал с 50% скидкой! *Скидка предоставляется каждый понедельник с 10:00 до 24:00 ** Кроме фильмов попадающих под действие меморандума со стороны кинопрокатных компаний

Именинникам

Счастливые дни до и после дня рождения! Успевай получить скидку на поход в кино! Три дня до дня рождения, три дня после — Скидка 30% от базового тарифа на все сеансы (кроме диванов для двоих). По предъявлении документа.

В день рождения
Классный поход

Скидки на коллективные походы школьников в киноцентр "Планета Кино Сити" Цены от 100 руб., сопровождение бесплатно, при условии: 1 сопровождающий на 10 учеников. Необходимо бронировать билеты заранее, справки по телефонам: 8-905-903-07-67, 8(3843)320-865.

Школьникам Коллективные заявки
Для людей с ограниченными возможностями

Скидка 30% от основного тарифа предоставляется в любой день, на любой сеанс.

Инвалидам
Скидка для пенсионеров и многодетным семьям

Скидка 30% на билет в кино с понедельника по четверг! Для пенсионеров: с понедельника по среду скидка 30% до 18-00 ч., кроме премьер, сеансов в VIP-зале и сеансов 3D в остальное время для вас постоянно действует скидка 10%! Для многодетных семей: с понедельника по четверг скидка 30% до 18-00 ч., кроме премьер, сеансов в VIP-зале и сеансов 3D в остальное время для вас постоянно действует скидка 10%! По предъявлению соответствующего документа.

Пенсионерам Многодетным семьям
Скидка школьникам, студентам

Для студентов очной формы обучения и школьников скидку на билет в кино. Внимание! Студент, с понедельника по четверг ты можешь приобрести билет в кино со скидкой 30%! Тинейжер (школьник), с понедельника по четверг ты тоже можешь сходить в кино со скидкой 30%! В остальное время для вас постоянно действует скидка 10%! Акция действует на непремьерные фильмы до 18:00, кроме сеансов в VIP-зале и сеансов 3D! По предъявлении документа.

Школьникам Студентам
Своя компания

Скидки на коллективные посещения от 10 до 20 человек - скидка 20% от основного тарифа - от 20 и более человек - скидка 30% от основного тарифа. Подробности по тел.: 8-905-903-07-67, 8(3843)320-865. Необходимо бронировать билеты заранее.

Коллективные заявки
Детский билет

Скидка 30% на детский билет от стоимости взрослого билета. Детский билет - предоставляется детям с 4 до 13 лет (включительно). Дети до трех лет допускаются на сеанс бесплатно, в сопровождении взрослого и не занимая отдельного места (кроме сеансов 3D) - На сеансы после 20:00 детских билетов в продаже нет. - На диваны и в VIP-зал детских билетов нет. - Детям старшего возраста( 11-13 лет), при покупке детского билета, необходимо предъявить свидетельство о рождении.

Детям
Комбо-пушка!

Комбо-Пушка 1: попкорн 1,7 л на выбор соленый/сладкий + напиток 0,4 л = 250 руб. Комбо-Пушка 2: попкорн 1,7 л на выбор сырный/карамельный + напиток 0,4 л = 300 руб. Бомбическое предложение от кинотеатра «Планета Кино Сити» для держателей Пушкинских карт! Стакан 1,7л попкорна любого вкуса и разливной напиток 0,5 л по суперценам! Комбо-Пушка 1: попкорн 1,7 л на выбор соленый/сладкий + напиток 0,4 л = 250 руб. Комбо-Пушка 2: попкорн 1,7 л на выбор сырный/карамельный + напиток 0,4 л = 300 руб. Специальное предложение действует только для держателей Пушкинских карт (предъявление "Пушкинской карты" обязательно)!

Специальные предложения
