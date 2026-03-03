Оповещения от Киноафиши
Планета кино Сити-молл

Планета кино Сити-молл

Новокузнецк
Адрес
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
Телефон

+7(3843) 32-08-65 / бронирование

Билеты от 360 ₽
Расположен в ТРЦ «Сити Молл»

О кинотеатре

Кинотеатр «Планета кино Сити-молл» в Новокузнецке — это мультиплекс нового поколения, предлагающий зрителям повышенный комфорт. Находится на 4 этаже крупнейшего в городе торгового центра.

В кинотеатре «Планета кино Сити Молл» имеется 7 кинозалов, выполненных в определенной цветовой гамме. Последний ряд каждого зала — это места для влюбленных. VIP-зал «Африка» на 35 мест оборудован раскладными креслами. Общая вместимость — более 600 зрителей.

В каждом кинозале установлены звуковые системы DolbyDigitalSurround EX, цифровые проекторы, «парящие» экраны, эргономичные кресла. Кинопоказы осуществляются в форматах 2D и 3D. В репертуаре самые популярные фильмы российского и зарубежного проката с оригинальным переводом.

В фойе кинотеатра «Планета кино Сити-молл» находится консешн-бар с хорошим выбором попкорна и прохладительных напитков, игровая зона. Недалеко от этого мультиплекса располагается кафе.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Планета кино Сити-молл» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Расписание сеансов в кинотеатре Планета кино Сити-молл
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
23:05 от 410 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 3 сеанса
10:55 от 390 ₽ 14:35 от 390 ₽ 16:20 от 410 ₽ ...
Комментируй это
Комментируй это
Сегодня 1 сеанс
10:40 от 360 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 3 сеанса
15:30 от 600 ₽ 18:00 от 410 ₽ 22:30 от 410 ₽ ...
Скидки в кинотеатре
Каждый понедельник скидка 50%

Дорогие зрители, каждый понедельник у вас есть уникальная возможность посетить VIP-зал с 50% скидкой! *Скидка предоставляется каждый понедельник с 10:00 до 24:00 ** Кроме фильмов попадающих под действие меморандума со стороны кинопрокатных компаний

Именинникам

Счастливые дни до и после дня рождения! Успевай получить скидку на поход в кино! Три дня до дня рождения, три дня после — Скидка 30% от базового тарифа на все сеансы (кроме диванов для двоих). По предъявлении документа.

В день рождения
Классный поход

Скидки на коллективные походы школьников в киноцентр "Планета Кино Сити" Цены от 100 руб., сопровождение бесплатно, при условии: 1 сопровождающий на 10 учеников. Необходимо бронировать билеты заранее, справки по телефонам: 8-905-903-07-67, 8(3843)320-865.

Школьникам Коллективные заявки
Фильмы в кинотеатре Планета кино Сити-молл

Сегодня 3 Завтра 4
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
23:05 от 410 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:55 от 390 ₽ 14:35 от 390 ₽ 16:20 от 410 ₽
Комментируй это
Комментируй это комедия, мелодрама 2026, Россия
2D
10:40 от 360 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
