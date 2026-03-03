Кинотеатр «Планета кино Сити-молл» в Новокузнецке — это мультиплекс нового поколения, предлагающий зрителям повышенный комфорт. Находится на 4 этаже крупнейшего в городе торгового центра.

В кинотеатре «Планета кино Сити Молл» имеется 7 кинозалов, выполненных в определенной цветовой гамме. Последний ряд каждого зала — это места для влюбленных. VIP-зал «Африка» на 35 мест оборудован раскладными креслами. Общая вместимость — более 600 зрителей.

В каждом кинозале установлены звуковые системы DolbyDigitalSurround EX, цифровые проекторы, «парящие» экраны, эргономичные кресла. Кинопоказы осуществляются в форматах 2D и 3D. В репертуаре самые популярные фильмы российского и зарубежного проката с оригинальным переводом.

В фойе кинотеатра «Планета кино Сити-молл» находится консешн-бар с хорошим выбором попкорна и прохладительных напитков, игровая зона. Недалеко от этого мультиплекса располагается кафе.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Планета кино Сити-молл» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.