Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижняя Тура, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Все фильмы
Рейтинг фильмов в прокате в Нижней Туре
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Тюльпаны
Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
8.0
Билеты
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
7.0
Билеты
Наследник
Глен Пауэлл берется устранить своих конкурентов в борьбе за огромное наследство
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
7.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
6.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
Формат сеанса
2D
Жанр
военный
драма
исторический
комедия
мелодрама
приключения
семейный
триллер
ужасы
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
Применить
Все фильмы
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667