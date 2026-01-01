Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижняя Тура, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Нижней Туре
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Нижней Туре
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Зеркала. Пожиратели душ
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Облила теплицу по кругу – муравьи побежали врассыпную: залила в лейку «чудо» из аптеки за копейки – быстро и мощно
Почти все совершают эту ошибку с микроволновкой: одна кнопка, которая портит ваш ужин
«Оплатите по QR-коду?»: узнала, почему кассиры задают один и тот же вопрос — подумайте, прежде чем соглашаться
Этот детектив с Деревянко похож на «Ликвидацию» и «Место встречи»: «Посмотрела через 10 лет заново – такой интересный!»
Ко мне, Мухтар! Только выросшие в СССР угадают фильмы по котам и собакам: проверьте, насколько хорошо помните советское кино (тест)
1 000 000 долларов за эпизод: самый дорогой сериал в России сняли в лихие 90-е — обошелся даже дороже «Бригады»
В «Д'Артаньяне и трех мушкетерах» 47 лет не замечали ляп: все смотрели на гасконца, а надо было на коня
3 детектива понравились мне не меньше «Первого отдела»: в №2 играет Фома из «Невского»
Лютая смесь Ричи и Тарантино от создателя «Дэдпула»: боевик с оценкой 7.7 отличается от всего того, что вы видели с Питтом раньше
5 фильмов СССР задают летнее настроение до сих пор: сможете узнать их по кадрам в тесте?
«Атмосфера "Экзорциста", жестокость "Зелёной комнаты" и безысходность "Реинкарнации"»: у этого хоррора неспроста 96% свежести на RT — жуткий до мурашек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667