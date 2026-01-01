Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Киноафиша Нижней Туры
Премьер зал
Расписание
Премьер зал: расписание сеансов и цены в Нижней Туре
Нижняя Тура
Ой!
Кажется, у нас нет расписания для этой сети кинотеатров, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
