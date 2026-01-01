Оповещения от Киноафиши
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
Марсупилами. Пушистый круиз
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
Прыгуны
приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
Жемчуг
драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34342) 261-37
Позвонить
