Расписание сеансов кинотеатра «Луч»

Расписание сеансов кинотеатра «Луч»

Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
Прыгуны
Прыгуны приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
Жемчуг
Жемчуг драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34342) 261-37 Позвонить
