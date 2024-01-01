Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижней Туры Кинотеатры Луч

Луч

Нижняя Тура
Адрес
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2
Телефон

+7 (34342) 261-37 / бронирование

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Луч» в городе Нижняя Тура расположен по адресу: ул. Малышева, дом 2.

Зрителей встречает два кинозала: Большой — на 155 мест и Малый — на 40 мест. В Большом зале оборудована VIP зона, где установлены мягкие кресла с электроприводом. В Малом зале используются кресла-пуфы.

Для кинопоказов в 3D и 2 D форматах используется передовая проекционная и звуковая техника.
В холле имеется консешн-бар, где продают разнообразные закуски и напитки. Для детей предусмотрена зона с игровыми автоматами. На территории всего кинотеатра бесплатный Wi-Fi.
В кинотеатре «Луч» — центре культурного отдыха горожан проводятся различные праздники, творческие встречи с известными актерами и деятелями кино, другие интересные мероприятия.
 

Бар
VIP
5 голосов
Отзывы о кинотеатре

Юлия Качканар 1 января 2024, 13:47
На сайте скидки акции все что написано не действует. Обман.
Юлия Качканар 1 января 2024, 13:47
На сайте скидки акции не действуют. Обман
Скидки в кинотеатре
Каждую среду – «Эконом день»

Каждую среду цена билета на фильмы в формате 2D - 100 рублей, на фильм в формате 3D - 150 рублей.

«Ошеломляющие скидки»

Приведи троих друзей на сеанс и получи билет в кино за 50 рублей, приведи пятерых друзей и смотри кино совершенно бесплатно! Акция действует только в будние дни до 16:00.

Коллективные заявки
«Групповые скидки»

При коллективном посещении для групп детей от 10 человек цена билета на фильмы в формате 2D - 150 рублей, на фильмы в формате 3D - 200 рублей.

Коллективные заявки Детям
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
