Кинотеатр «Луч» в городе Нижняя Тура расположен по адресу: ул. Малышева, дом 2.



Зрителей встречает два кинозала: Большой — на 155 мест и Малый — на 40 мест. В Большом зале оборудована VIP зона, где установлены мягкие кресла с электроприводом. В Малом зале используются кресла-пуфы.



Для кинопоказов в 3D и 2 D форматах используется передовая проекционная и звуковая техника.

В холле имеется консешн-бар, где продают разнообразные закуски и напитки. Для детей предусмотрена зона с игровыми автоматами. На территории всего кинотеатра бесплатный Wi-Fi.

В кинотеатре «Луч» — центре культурного отдыха горожан проводятся различные праздники, творческие встречи с известными актерами и деятелями кино, другие интересные мероприятия.

