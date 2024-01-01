Кинотеатр «Луч» в городе Нижняя Тура расположен по адресу: ул. Малышева, дом 2.
Зрителей встречает два кинозала: Большой — на 155 мест и Малый — на 40 мест. В Большом зале оборудована VIP зона, где установлены мягкие кресла с электроприводом. В Малом зале используются кресла-пуфы.
Для кинопоказов в 3D и 2 D форматах используется передовая проекционная и звуковая техника.
В холле имеется консешн-бар, где продают разнообразные закуски и напитки. Для детей предусмотрена зона с игровыми автоматами. На территории всего кинотеатра бесплатный Wi-Fi.
В кинотеатре «Луч» — центре культурного отдыха горожан проводятся различные праздники, творческие встречи с известными актерами и деятелями кино, другие интересные мероприятия.
Каждую среду цена билета на фильмы в формате 2D - 100 рублей, на фильм в формате 3D - 150 рублей.
Приведи троих друзей на сеанс и получи билет в кино за 50 рублей, приведи пятерых друзей и смотри кино совершенно бесплатно! Акция действует только в будние дни до 16:00.