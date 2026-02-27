Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Stray Kids: The dominATE Experience Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Нижнекамске 28 февраля 2026

Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 28 февраля 2026 в Нижнекамске

Sun City Рамус Молл Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
14:10 от 600 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
