Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Нижнекамске 1 марта 2026

Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 1 марта 2026 в Нижнекамске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Sun City Барс-3 г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
09:00 от 350 ₽ 17:10 от 450 ₽
Sun City Рамус Молл Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
20:15 от 450 ₽
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
