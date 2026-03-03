Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Нижнекамске 4 марта 2026

Расписание сеансов Убежище, 4 марта 2026 в Нижнекамске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Sun City Барс-3 г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
22:30 от 450 ₽
Sun City Рамус Молл Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
16:00 от 400 ₽
