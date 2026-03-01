Оповещения от Киноафиши
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Нижнекамске
6 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 6 марта 2026 в Нижнекамске
О фильме
Sun City Барс-3
г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
09:30
от 350 ₽
11:45
от 350 ₽
14:55
от 400 ₽
18:10
от 450 ₽
19:30
от 450 ₽
Sun City Рамус Молл
Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
09:20
от 350 ₽
11:20
от 350 ₽
13:30
от 400 ₽
15:15
от 400 ₽
17:40
от 450 ₽
19:05
от 450 ₽
Синема 5 Нижнекамск
г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
2D
10:55
от 300 ₽
12:50
от 300 ₽
17:10
от 400 ₽
19:20
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
