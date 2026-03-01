Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Нижнекамске 6 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 6 марта 2026 в Нижнекамске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Sun City Барс-3 г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
09:30 от 350 ₽ 11:45 от 350 ₽ 14:55 от 400 ₽ 18:10 от 450 ₽ 19:30 от 450 ₽
Sun City Рамус Молл Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
09:20 от 350 ₽ 11:20 от 350 ₽ 13:30 от 400 ₽ 15:15 от 400 ₽ 17:40 от 450 ₽ 19:05 от 450 ₽
Синема 5 Нижнекамск г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
2D
10:55 от 300 ₽ 12:50 от 300 ₽ 17:10 от 400 ₽ 19:20 от 400 ₽
