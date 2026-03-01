Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек, который смеется Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Нижнекамске 4 марта 2026

Расписание сеансов Человек, который смеется, 4 марта 2026 в Нижнекамске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек, который смеется»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Sun City Барс-3 г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
11:20 от 350 ₽ 15:25 от 400 ₽ 22:20 от 450 ₽
Sun City Рамус Молл Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
11:30 от 350 ₽ 13:35 от 400 ₽ 17:55 от 450 ₽ 20:00 от 450 ₽ 22:05 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4»
В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»
Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше