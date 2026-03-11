Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Нижнекамске 11 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 11 марта 2026 в Нижнекамске

Sun City Рамус Молл Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
09:10 от 350 ₽ 13:15 от 400 ₽
Синема 5 Нижнекамск г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
2D
10:25 от 270 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
