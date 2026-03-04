Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Нижнекамске 6 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 6 марта 2026 в Нижнекамске

Билеты
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Sun City Рамус Молл Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
09:10 от 350 ₽ 13:15 от 400 ₽
Синема 5 Нижнекамск г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
2D
14:20 от 350 ₽
