Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижнекамск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Нижнекамске
11 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 11 марта 2026 в Нижнекамске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Sun City Барс-3
г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
13:45
от 400 ₽
Sun City Рамус Молл
Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
11:20
от 350 ₽
15:30
от 400 ₽
Синема 5 Нижнекамск
г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
2D
14:40
от 270 ₽
16:45
от 270 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667