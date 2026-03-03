Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Нижнекамске 3 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 3 марта 2026 в Нижнекамске

Sun City Барс-3 г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
13:40 от 400 ₽ 18:05 от 450 ₽
Sun City Рамус Молл Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
13:20 от 400 ₽ 17:30 от 450 ₽
Синема 5 Нижнекамск г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
2D
15:20 от 350 ₽ 18:05 от 380 ₽
