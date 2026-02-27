Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Нижнекамске

Билеты
Вся информация о фильме
Sun City Барс-3 г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
09:15 от 350 ₽ 13:40 от 400 ₽ 18:05 от 450 ₽
Sun City Рамус Молл Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
13:20 от 400 ₽ 17:30 от 450 ₽
Синема 5 Нижнекамск г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
2D
11:00 от 300 ₽ 18:10 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Примат
2026, США, ужасы
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Анаконда
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
