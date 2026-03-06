Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Нижнекамске
6 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 6 марта 2026 в Нижнекамске
О фильме
Вся информация о фильме
Sun City Барс-3
г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
11:00
от 350 ₽
13:20
от 400 ₽
15:10
от 400 ₽
17:40
от 450 ₽
Sun City Рамус Молл
Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
11:00
от 350 ₽
15:05
от 400 ₽
17:20
от 450 ₽
19:15
от 450 ₽
Синема 5 Нижнекамск
г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
2D
10:30
от 300 ₽
14:55
от 350 ₽
17:55
от 400 ₽
