Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Нижнекамске 27 февраля 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 27 февраля 2026 в Нижнекамске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Sun City Барс-3 г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
11:25 от 350 ₽ 13:30 от 400 ₽ 15:50 от 400 ₽ 18:05 от 450 ₽ 20:15 от 450 ₽
Sun City Рамус Молл Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
11:55 от 350 ₽ 14:50 от 400 ₽ 16:55 от 400 ₽ 19:10 от 450 ₽
Синема 5 Нижнекамск г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
2D
11:40 от 300 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:50 от 350 ₽ 19:55 от 400 ₽
