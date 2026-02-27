Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Гуантанамера Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Нижнекамске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гуантанамера»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Sun City Барс-3 г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
09:15 от 350 ₽ 14:50 от 400 ₽
Sun City Рамус Молл Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
09:15 от 350 ₽ 15:40 от 400 ₽
