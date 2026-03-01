Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Нижнекамске
4 марта 2026
Расписание сеансов Зверополис 2, 4 марта 2026 в Нижнекамске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Sun City Барс-3
г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2D
12:40
от 350 ₽
Sun City Рамус Молл
Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
2D
09:30
от 350 ₽
13:50
от 400 ₽
