От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР

«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко

Вот это режиссерский ход: у Доктора Дума в новой части «Мстителей» может появиться неожиданный соратник

Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера

В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)

Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти

В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень

Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)

Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов

5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт