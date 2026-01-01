Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Синема 5: расписание сеансов и цены в Нижнекамске
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Синема 5 Нижнекамск
г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
15:50
от 350 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
17:20
от 380 ₽
19:50
от 380 ₽
22:20
от 400 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
17:45
от 380 ₽
22:10
от 400 ₽
Еще 2 фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Проект «Конец света»
Рецензия
Отзывы
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
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