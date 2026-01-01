Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Нижнекамска Кинотеатры Сети кинотеатров Синема 5 Расписание

Синема 5: расписание сеансов и цены в Нижнекамске

Нижнекамск
Синема 5 Нижнекамск г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
15:50 от 350 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
17:20 от 380 ₽ 19:50 от 380 ₽ 22:20 от 400 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
17:45 от 380 ₽ 22:10 от 400 ₽
Еще 2 фильма
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
У россиян начали забирать по 30% маткапитала: до 200 000 рублей улетают «в трубу» из-за одного решения
Замучили пятна пота и травы на одежде? Не спешите выбрасывать – вот как вернуть вещам былой вид за копейки
Хлопок, шелк, лен или бамбук: на каком постельном белье комфортнее спать в летнюю жару — и никакой кондиционер не нужен
Самый заразительный тест! Угадайте 6 советских фильмов по кадру с улыбкой — хорошее настроение прилагается
3 непредсказуемых мини-сериала для «пижамного» вечера пятницы: останетесь дома и ни разу не пожалеете
Думаете, знаете «Кавказскую пленницу» наизусть? Эти 5 вопросов докажут обратное (тест для фанатов)
Сулейман посредственный, Хюррем как бочка: еще одна Роксолана катком проехалась по «Великолепному веку»
После этих сериалов хочется стереть память и посмотреть их заново: 3 российских хита последних лет — невозможно оторваться до финала
«Москва слезам не верит», тест – тоже: на 5 вопросов ответят лишь те, кто жил в СССР
«Пускай все слышат – это моя дача. И тест тоже»: вспомните 6 шедевров советского кино по кадрам с грядок да огородов?
«Обходительный Петров — достойный антоним дерзкому Янковскому»: после 1 серии зрители нашли у «Фишера. Инквизитор» серьезную проблему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше