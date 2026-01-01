Оповещения от Киноафиши
О сети

Сеть кинотеатров «Синема 5» является одной из крупнейших сетей России. Она располагает тринадцатью кинотеатрами в разных регионах страны и активно развивается в области кинопоказа.

Все залы оборудованы современной аппаратурой, эргономичными креслами, уютными кинобарами с широким ассортиментом напитков и попкорна. Здесь можно провести вечер с любимым человеком, друзьями или в приятном одиночестве за просмотром хорошего фильма.

Бузулук, Волгоград, Волжск, Ереван, Жигулёвск, Ижевск, Казань, Курск, Москва, Набережные Челны, Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Старый Оскол, Уфа, Чебоксары, Энгельс
Кинотеатры
Синема 5 Нижнекамск
просп. Химиков, 18, корп. 2
Скидки в сети
Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ и зрителей с ограниченными возможностями / Синема 5 Нижнекамск

Пенсионеры, ветераны ВОВ и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести билеты по специальной цене 110 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D).

Пенсионерам Инвалидам
Скидка для многодетных семей / Синема 5 Нижнекамск

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D). Минимальная стоимость билета со скидкой 110 рублей.

Многодетным семьям
Бонусная карта / Синема 5 Нижнекамск

С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.

Владельцам карт
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
