Сеть кинотеатров «Синема 5» является одной из крупнейших сетей России. Она располагает тринадцатью кинотеатрами в разных регионах страны и активно развивается в области кинопоказа.
Все залы оборудованы современной аппаратурой, эргономичными креслами, уютными кинобарами с широким ассортиментом напитков и попкорна. Здесь можно провести вечер с любимым человеком, друзьями или в приятном одиночестве за просмотром хорошего фильма.
Пенсионеры, ветераны ВОВ и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести билеты по специальной цене 110 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D).
Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D). Минимальная стоимость билета со скидкой 110 рублей.