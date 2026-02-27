Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнекамска
Кинотеатры
Sun City Рамус Молл
Расписание сеансов кинотеатра «Sun City Рамус Молл»
Расписание сеансов кинотеатра «Sun City Рамус Молл»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Скидки и акции
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Stray Kids: The dominATE Experience
документальный, музыка
2026, Южная Корея / США
2D
14:10
от 600 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
21:25
от 500 ₽
Анаконда
комедия
2025, США
2D
22:25
от 450 ₽
00:25
от 450 ₽
Выживший
приключения, драма
2015, США
2D, HFR
19:00
от 500 ₽
Выживший
драма, триллер
2024, США
2D
19:00
от 500 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
22:10
от 450 ₽
00:50
от 450 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
19:30
от 500 ₽
22:05
от 500 ₽
00:40
от 500 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
09:15
от 350 ₽
15:40
от 400 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
14:35
от 400 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
13:05
от 400 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
09:20
от 350 ₽
11:10
от 350 ₽
13:00
от 400 ₽
18:25
от 450 ₽
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
09:30
от 350 ₽
13:50
от 400 ₽
Казнить нельзя помиловать
фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
2026, США
2D
15:05
от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
21:55
от 450 ₽
00:20
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
09:10
от 350 ₽
13:20
от 400 ₽
17:30
от 450 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
12:55
от 350 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
11:40
от 350 ₽
20:05
от 450 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
11:00
от 350 ₽
Мадагаскар 3
анимация, семейный
2012, США
3D, HFR
09:25
от 400 ₽
17:05
от 500 ₽
Мой друг
драма, приключения
2026, Россия
2D
16:30
от 400 ₽
Примат
ужасы
2026, США
2D
11:15
от 350 ₽
18:15
от 450 ₽
22:15
от 450 ₽
00:55
от 450 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
2D
20:15
от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
09:40
от 350 ₽
11:55
от 350 ₽
14:50
от 400 ₽
16:55
от 400 ₽
19:10
от 450 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
16:00
от 400 ₽
00:05
от 450 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
11:20
от 350 ₽
15:30
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
11:30
от 350 ₽
13:35
от 400 ₽
17:55
от 450 ₽
20:00
от 450 ₽
22:05
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
