Киноафиша Нижнекамска Кинотеатры Sun City Рамус Молл Расписание сеансов кинотеатра «Sun City Рамус Молл»

Расписание сеансов кинотеатра «Sun City Рамус Молл»

Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
2D
14:10 от 600 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
21:25 от 500 ₽
Анаконда
Анаконда комедия 2025, США
2D
22:25 от 450 ₽ 00:25 от 450 ₽
Выживший
Выживший приключения, драма 2015, США
2D, HFR
19:00 от 500 ₽
Выживший
Выживший драма, триллер 2024, США
2D
19:00 от 500 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:10 от 450 ₽ 00:50 от 450 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:30 от 500 ₽ 22:05 от 500 ₽ 00:40 от 500 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
09:15 от 350 ₽ 15:40 от 400 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
14:35 от 400 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
13:05 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
09:20 от 350 ₽ 11:10 от 350 ₽ 13:00 от 400 ₽ 18:25 от 450 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
09:30 от 350 ₽ 13:50 от 400 ₽
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив 2026, США
2D
15:05 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:55 от 450 ₽ 00:20 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
09:10 от 350 ₽ 13:20 от 400 ₽ 17:30 от 450 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
12:55 от 350 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
11:40 от 350 ₽ 20:05 от 450 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
11:00 от 350 ₽
Мадагаскар 3
Мадагаскар 3 анимация, семейный 2012, США
3D, HFR
09:25 от 400 ₽ 17:05 от 500 ₽
Мой друг
Мой друг драма, приключения 2026, Россия
2D
16:30 от 400 ₽
Примат
Примат ужасы 2026, США
2D
11:15 от 350 ₽ 18:15 от 450 ₽ 22:15 от 450 ₽ 00:55 от 450 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
20:15 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
09:40 от 350 ₽ 11:55 от 350 ₽ 14:50 от 400 ₽ 16:55 от 400 ₽ 19:10 от 450 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
16:00 от 400 ₽ 00:05 от 450 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
11:20 от 350 ₽ 15:30 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
11:30 от 350 ₽ 13:35 от 400 ₽ 17:55 от 450 ₽ 20:00 от 450 ₽ 22:05 от 450 ₽
