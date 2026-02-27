Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнекамска
Кинотеатры
Sun City Барс-3
Расписание сеансов кинотеатра «Sun City Барс-3»
Расписание сеансов кинотеатра «Sun City Барс-3»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Фотографии
Скидки и акции
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
19:25
от 500 ₽
Анаконда
комедия
2025, США
2D
22:55
от 450 ₽
00:55
от 450 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
19:05
от 500 ₽
21:40
от 500 ₽
00:15
от 500 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
09:15
от 350 ₽
14:50
от 400 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
09:20
от 350 ₽
13:25
от 400 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
13:15
от 400 ₽
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
12:40
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
17:30
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
09:15
от 350 ₽
13:40
от 400 ₽
18:05
от 450 ₽
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
2025, Канада
2D
17:05
от 450 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
2D
11:30
от 350 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
09:20
от 350 ₽
15:45
от 400 ₽
20:20
от 450 ₽
Примат
ужасы
2026, США
2D
11:40
от 350 ₽
22:40
от 450 ₽
00:30
от 450 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
2D
17:15
от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:25
от 350 ₽
13:30
от 400 ₽
15:50
от 400 ₽
18:05
от 450 ₽
20:15
от 450 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
22:30
от 450 ₽
00:45
от 450 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
11:15
от 350 ₽
15:15
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
11:20
от 350 ₽
15:25
от 400 ₽
22:20
от 450 ₽
00:25
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
