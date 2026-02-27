Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Sun City Барс-3»

Расписание сеансов кинотеатра «Sun City Барс-3»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
19:25 от 500 ₽
Анаконда
Анаконда комедия 2025, США
2D
22:55 от 450 ₽ 00:55 от 450 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:05 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽ 00:15 от 500 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
09:15 от 350 ₽ 14:50 от 400 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
09:20 от 350 ₽ 13:25 от 400 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
13:15 от 400 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
12:40 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
17:30 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
09:15 от 350 ₽ 13:40 от 400 ₽ 18:05 от 450 ₽
Любовный апокалипсис
Любовный апокалипсис комедия, мелодрама 2025, Канада
2D
17:05 от 450 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
2D
11:30 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
09:20 от 350 ₽ 15:45 от 400 ₽ 20:20 от 450 ₽
Примат
Примат ужасы 2026, США
2D
11:40 от 350 ₽ 22:40 от 450 ₽ 00:30 от 450 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
17:15 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:25 от 350 ₽ 13:30 от 400 ₽ 15:50 от 400 ₽ 18:05 от 450 ₽ 20:15 от 450 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
22:30 от 450 ₽ 00:45 от 450 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
11:15 от 350 ₽ 15:15 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
11:20 от 350 ₽ 15:25 от 400 ₽ 22:20 от 450 ₽ 00:25 от 450 ₽
