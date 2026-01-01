Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнекамска
Кинотеатры
Sun City Барс-3
Фотографии кинотеатра Sun City Барс-3
Фотографии кинотеатра Sun City Барс-3
Вся информация о кинотеатре
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
