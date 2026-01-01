Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижневартовск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Котята учатся летать
Расписание Котята учатся летать (2025) в Нижневартовске на сегодня
Расписание Котята учатся летать (2025) в Нижневартовске на сегодня
Котята учатся летать
семейный
2025 / США
Смотреть трейлер
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хитрый койот
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Написать отзыв
2026, Россия, исторический
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Мой папа - медведь 2
Написать отзыв
2026, Россия, комедия, семейный
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
В чужой шкуре
Отзывы
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Миа и монстры
Отзывы
2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
Кореянки не мучаются с пемзой: 20 минут в тазу — и пятки гладкие, как после салона
Узнал, как в США и Франции используют жидкое мыло — на даче попробовал сам: 1 ложка на литр воды – и сплю спокойно до весны
Купила дешевую этажерку для кухни, а теперь она ездит по всей квартире: 5 гениальных идей для удобного хранения
У Бронированного — броня, Атакующий — атакует: знали, почему Женской особи в «Атаке титанов» дали самое бессмысленное имя?
17 лет фанаты «Атаки титанов» ломали голову над 2 вопросами: один Исаяма раскрыл, на второй нет ответа даже в манге
«Чтобы стать генеральшей, надо пройти тест»: сможете продолжить 6 цитат из «Москва слезам не верит» без единой ошибки?
Хотел бы стереть себе память, чтобы заново пересмотреть: завидую тем, кому еще предстоит оценить эти 5 сериалов
Китайские «Пятьдесят оттенков серого» уже в топах Netflix: 2,4 млн просмотров за 5 дней — и это только разгон
«Ветра зимы» исправят сразу 8 фатальных ошибок «Игры престолов»: № 1 подтвердил лично Мартин
«Накрывается медным тазом»: этот фильм Никиты Панфилова лежит на полке седьмой год – уже вырезали треть, но съемка так и не идет
Ровно 460 лет со смерти Сулеймана: от турок страшную правду скрывали неделями — даже в «Великолепном веке» утаили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить