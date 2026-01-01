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МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
Расписание МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето (2026) в Нижневартовске на сегодня
Расписание МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето (2026) в Нижневартовске на сегодня
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
анимация
2026 / Россия
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Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Мотор Сити
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2025, США, боевик, криминал, драма
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, триллер
Придурки
Отзывы
2026, США, комедия, криминал
Корни: Сага о вампирах
Отзывы
2026, США, ужасы
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Параллельные истории
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2026, Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия, криминал, драма, детектив
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
Легенда о Золоте Скифов
Отзывы
2026, Россия, семейный, детектив, комедия
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