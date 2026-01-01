Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижневартовск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Чёрный Двор в кино
Расписание Чёрный Двор в кино (2026) в Нижневартовске на сегодня
Расписание Чёрный Двор в кино (2026) в Нижневартовске на сегодня
Чёрный Двор в кино
Полнометражное продолжение сериала "Черный двор" во главе с Рузилем Минекаевым
криминал, драма
2026 / Казахстан / Кыргызстан
Смотреть трейлер
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Придурки
Отзывы
2026, США, комедия, криминал
Во власти страха
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, триллер
Легенда о Золоте Скифов
Отзывы
2026, Россия, семейный, детектив, комедия
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма
Арья могла вернуться новым Королём Ночи: в Сети появилась новая мрачная теория о финале «Игры престолов»
5 детективов-«сокровищ» с рейтингом IMDb 7+: включите один вечером — и оторваться до финала будет сложно
«Лицо знакомое, а фильм-то какой?» Угадайте 7 забытых советских картин по одному кадру (тест)
«Россияне уже от сказок блюют»: из 67 российских фильмов за лето окупился 1— и это не «Колобок» или «Холоп 3»
Для фанатов «Теории большого взрыва»: если скучаете по Шелдону, Пенни и компании — включайте новый спин-офф про Стюарта (смешно до коликов)
Одного слова хватило Ане чтобы понять — Шарапов «стукач»: сцена из «Место встречи изменить нельзя», которую проморгали зрители
Лучшие детективы 2026 года от KION, Netflix, HBO и Fox: №7 в первые дни проката посмотрели 9 000 000 человек
«Помните "Интерстеллар"? Тут та же идея»: один из лучших sci-fi сериалов, что выходят прямо сейчас — Apple TV приготовил 10 новых серий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить